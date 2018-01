Vendredi 26 janvier, France Bleu vous propose de découvrir la Vallée de Chevreuse dans les Yvelines à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène en Vallée de Chevreuse, dans les Yvelines

Un espace 100% nature situé aux portes de Paris, jalonné de forêts, de réserves naturelles, mais aussi de villages authentiques et bourgs de caractère… Un territoire rural et forestier parmi les plus remarquables d’île de France, doté « en plus » d’un patrimoine historique et architectural exceptionnels qui fait aujourd’hui la richesse des petits villages qui ponctuent la campagne de la Vallée de Chevreuse, comme Montfort l’Amaury, situé en lisière de la forêt de Rambouillet, où nous ferons halte aujourd’hui……

Les intervenants de cette semaine ...

C’est Mathieu LENORMAN qui nous fera la visite de Montfort L’Amaury. Il est architecte, designer. Il vit à Montfort l’Amaury depuis plus de de 30 ans. Il y a également ses bureaux et depuis peu il vient d’ouvrir un showroom dans un endroit assez incroyable : SONORE sur les bains

Sylvie Noble vit elle aussi en Vallée de Chevreuse… Une vie au grand air, motivée par la passion des chevaux et la vallée de Chevreuse…. Il lui fallait bien évidemment aussi un toit. C’est sur une longère qu’elle a jeté son dévolu et entièrement rénovée avec l’aide de l’architecte Sylvie Noble

Notre route nous conduira aussi jusqu’à Rambouillet où vit Alexandra Valla. Elle est architecte d’intérieur et a eu le coup de cœur pour une maison des années 1900 qu’elle a refaite à son goût mais en gardant l’âme des lieux. Elle nous fera également découvrir deux adresses de son choix

Nous visiterons également La maison réalisée par le célèbre architecte et designer finlandais Alvar Alto, située à Bazoches-sur-Guyonne, propriété du marchand d’art et collectionneur Louis Carré. Construite à la fin des années 50, elle est aujourd’hui classée monument historique. Son aspect et son mobilier d’origine sont restés quasi intactes

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Un lit douillet pour passer l’hiver au chaud, L'artisan-designer Marc Neuhoff nous fera découvrir son atelier, une maison de campagne dans les Yvelines et des lampes d’architectes aux bras articulés et abats jours métalliques.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 2 février à 20h50. Paris sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.