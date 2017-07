VIDEOS : La vallée de la Fensch en Moselle : berceau des mines de fer et de la sidérurgie

La vallée de la Fensch aura été durant prés de 30 ans le berceau et le symbole de l'essor industriel de la Lorraine. Ici on trouvait des mines des fer, des sites sidérurgiques et de nombreuses usines. Aujourd'hui encore, de nombreux sites sidérurgiques et métallurgiques y sont implantés.

La vallée de la Fensch, c’est un territoire situé le long du sillon mosellan. Une vallée marquée par l’industrie et dans lesquels de nombreux sites industriels sont à découvrir qui témoigne de l’histoire industrielle de cette espace. Des anciennes mines de fer, au haut-fourneaux d’Uckange, en passant par les hauteurs de Hayange, ballade dans ce territoire mosellan qui a l’industrie chevillée au corps.

France Bleu vous propose une série de reportage pour découvrir la vallée de la Fensch et son tourisme industriel

Pour découvrir la vallée, le mieux est encore de prendre de la hauteur et de grimper à la statue de la vierge sur les hauteurs d’Hayange. Un sentier permet d’accéder à la statue de Notre Dame, qui surplombe la commune à 307 mètres de hauteur. Une statue coulée en fonte à la gloire des sidérurgistes et financée par la famille De Wendel. Ici se trouve aussi une table d’orientation où l’on peut voir un panorama qui s’étend des usines aux hauts fourneaux en englobant toute la vallée.

Panorama de la vallée de la Fensch depuis les hauteurs d'Hayange en Moselle © Radio France - Rachel Noel

Découverte de la vallée de la Fensch depuis les hauteurs d'Hayange et de la vierge qui la surplombe avec Jean Claude Chosseler, ancien mineur de fer et Julie, guide à l'office du tourisme du Val de Fensch.

Reportage de Lucien Lefebvre et Rachel NOEL

Découverte du musée de la mine de Neufchef qui existe depuis 1990, avec Antoine Bach, responsable du musée et président de l'amomferlor, l’association Mémoire ouvrière des mines de fer à l'initiative de la création du musée. Cette galerie était une ancienne mine exploitée.

En Lorraine, l’extraction a duré plus d'un siècle et demi entre 1830 et 1997. Dans la région, les 55 mines ont employés jusqu'à 23.000 personnes. 60.000 km de galeries ont été creusées.

Reportage de Lucien Lefebvre et Rachel NOEL

Vallée de la Fensch, épisode 2 : Le musée des mines de fer de Neufchef en Moselle Copier

Découverte d’une ancienne cité minière, la cité Gargan d’Hayange. Avec l'afflux, de population venue pour travailler dans les centres miniers il fallait trouver des logements. De nombreuses communes de la vallée de la Fensch gardent encore la trace de ces anciennes cités. La cité Gargan à Hayange, est la plus ancienne de la vallée. Elle a été construite à partir de 1865, mais il en existe encore bien d’autres dans la vallée de la Fensch, mais aussi dans le nord de la Meurthe et Moselle.

Découverte avec Julie Moritz, guide de l'office du tourisme de la vallée de la Fensch et Jean Claude Chosseler, ancien employé de la sidérurgie.

Reportage de Lucien Lefebvre et Rachel NOEL

Découverte du haut fourneau U4 d’Uckange. Le dernier des 6 hauts fourneaux d'Uckange a été sauvegardé grâce à son inscription à l'inventaire des monuments historique en 2001. Il témoigne de ce que fut l’histoire de la sidérurgie dans la vallée de la Fensch avec son apogée dans les années entre 1960 et 1980. Ce haut fourneau est mis en lumière certains soirs

Visite du haut fourneau U4 d'Uckange en Moselle avec Jean Larché, ancien sidérurgiste et membre de Mecilor © Radio France - Rachel Noel

Visite du haut fourneau avec Jean Larché, le président de Mecilor, l’association mémoire culturelle et industrielle en Lorraine.

Reportage de Lucien Lefebvre et Rachel NOEL

Découverte du parc du haut fourneau d’Uckange et de son jardin des traces. Ce jardin de 4 hectares a été créé en 2009. Les anciennes friches sidérurgiques où étaient installés les bâtiments et les usines ont été transformées en jardin. On y trouve trois espaces différenciés qui font référence au passé sidérurgique de Lorraine.

La vue du haut fourneau U4 d'Uckange en Moselle depuis le jardin des traces © Radio France - Rachel Noel

Visite en compagnie de Jean Larché, le président de Mecilor, mémoire culturelle et industrielle en Lorraine. Juste à côté de Metafensch.

Reportage de Lucien Lefebvre et Rachel NOEL

A LIRE AUSSI : La nouvelle vie du haut-fourneau U4 d'Uckange