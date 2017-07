La Vuelta 2017 à Nîmes avec France Bleu Gard Lozère

Pour la première fois de son histoire, le Tour d'Espagne cycliste s'élance de France le 19 août. La Vuelta a choisi, pour le départ de sa 72eme édition, la plus hispanique des villes françaises, Nîmes. France Bleu Gard Lozère est partenaire de cet événement.

Les deux premières étapes de la Vuelta ont lieu à Nîmes les 19 et 20 août, mais dès le 18, France Bleu Gard Lozère déploie tous ses moyens pour vous faire vivre au plus près ce 72eme Tour d' Espagne, ses 198 coureurs, sa caravane de 1500 personnes et ses 300 000 spectateurs attendus dans la préfecture gardoise.

Le dispositif France Bleu Gard Lozère pour la Vuelta

Vendredi 18 août, A partir de 19h , notre baladeur en direct des Jardins de La Fontaine pour la présentation des 22 équipes.

, notre baladeur en direct des Jardins de La Fontaine pour la présentation des 22 équipes. Samedi 19 août , 14h – 18h . Émission spéciale en direct depuis le village départ .

. Émission spéciale en direct depuis le village départ . Samedi 19 août, 18h et 21h . En direct et en intégralité depuis la ligne d'arrivée, la 1ère étape, le contre la montre par équipes.

. En direct et en intégralité depuis la ligne d'arrivée, la 1ère étape, le contre la montre par équipes. Dimanche 20 août, 10h – 12h30 . Émission spéciale en direct depuis le village départ pour la 2ème Étape, Nîmes - Gruissan.

. Émission spéciale en direct depuis le village départ pour la 2ème Étape, Nîmes - Gruissan. Et tous les jours, des vidéos en Facebook Live, des invités, des jeux et des points dans tous les rendez-vous de la rédaction.

La Vuelta avec France Bleu Gard Lozère © Getty - Tim de Waele

Le parcours du contre-la-montre par équipes, le samedi 19 août

13,8 kilomètres très techniques dans les rues de Nîmes, sur un parcours alternant vieille ville et monuments historiques.

Départ sur les marches de► la Maison Carrée► boulevard Gambetta► boulevard de l'Amiral-Courbet► passage des équipes dans les arènes► avenue Victor-Hugo,► rue Emile-Jamais► avenue Jean-Jaurès► avenue Georges-Pompidou,► puis la route d'Alès► chemin du Bas de Balan et des Limites► rue Vincent-Faïta► boulevard Talabot, et enfin, retour en centre-ville ► rue Dhuoda ►rue de la République, pour une arrivée► aux arènes devant la statue de Nimeño II.

La Vuelta 2017 au départ de Nîmes, c'est à suivre sur France Bleu Gard Lozère !