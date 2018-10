Vendredi 2 novembre, France Bleu vous propose de découvrir Labeaume, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Labeaume en Ardèche

Cette semaine la Maison France 5 vous emmène en Ardèche, un département magnifique situé aux portes de la Provence, des Cévennes et du Massif Central…Un territoire riche de trésors à la fois naturels, historiques et préhistoriques ! Et c’est le village de Labeaume qui sera le point de départ de notre petit périple ardéchois !

Intervenants

Jean-Claude, le facteur de Labeaume, fraîchement retraité, nous fera visiter le village de Labeaume

Originaires de Lyon, Muriel et Eric Chevalier sont venus s’installer en Ardèche méridionale il y a plus de 18 ans maintenant. Amoureux des vieilles pierres, ils ont rénové une maison du 19e, située en plein cœur du village des Vans, pour en faire une maison d’hôtes LE 35 MAI

Sylvain Nougaret est maître-verrier. Installé à Ruoms à une quinzaine de minutes de Labeaume, il réalise des créations en verre soufflé bouche… une technique ancestrale qui reste toujours aussi magique à observer

Après avoir longtemps vécu en Afrique et en Asie, Thierry a décidé, il y a 10 ans, de revenir s’installer en Ardèche, sa terre natale. Il se bat alors pour récupérer un ancien mas, présent dans sa famille depuis le 17e siècle…Toute une aventure, qu’il nous fera partager de même que ses adresses de prédilection

Nous découvrirons des chambres d’hôtes troglodytes, Le Silex, créées par Corinne Helly, à même la roche, dans la falaise du Pont d'Arc, face à la grotte Chauvet...Un site exceptionnel classée au patrimoine de l’Unesco

Et puis nous découvrirons également les créations de Frédérique Mazon et Edouard Juanola qui créent des tableaux mais aussi du mobilier à partir de mosaïques en rondelles de bois…des essences locales et uniquement de récupération…Un travail à quatre mains qu’ils nous feront découvrir

Sujets :

Changer : Stéphane Millet nous emmène à Lyon où il doit repenser un séjour avec un escalier et une cheminée trop imposants.

Ambiance Riad : J’ai remarqué que vous avez posé au sol, ça et là des tapis marocains…..Et bien justement on va voir comment apporter une touche orientale à son intérieur : pièces d’artisanat marocain ou tunisien, tapis chatoyants et imprimés, et autres éléments de décoration ….cette saison on s’inspire de l’ambiance très chaleureuse des Riad

Les meubles de salle de bains : Choisir son mobilier de salle de bains peut vite se révéler un casse-tête redoutable. Entre la douche, la baignoire et le lavabo, l’espace restant est souvent très restreint. Alors, comment trouver des solutions de rangements design et efficaces pour faire de sa salle de bains un espace intelligent tout en restant élégant ?.. On vous donne plein d’idée sur le sujet

Une ancienne magnanerie : Maryse, qui est décoratrice, a elle eu le coup de cœur pour une magnanerie, cet habitat typique de la région, qu’elle a entièrement rénovée. Après d’importants travaux, l’ancienne demeure fait aujourd’hui place à une charmante maison de campagne à l’ambiance raffinée et chaleureuse...

Les parquets : Le parquet donne du cachet à un intérieur et traverse surtout toutes les époques. Le parquet est constamment remis au goût du jour, avec de nouvelles teintes, des largeurs différentes….Reste encore à faire le bon choix, on va vous y aider

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 9 novembre à 20h50. Balazuc sur mer sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.