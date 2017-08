Lady Gaga le 06 octobre à l'AccorHotels Arena

France Bleu Paris vous invite à l'AccorHotels Arena pour le concertt de Lady gaga

Nominée aux Academy Awards et récompensée de Grammy et de Golden Globe awards, Lady Gaga est une artiste et performer unique en son genre. Elle a additionné la somme considérable de 30 millions d’albums et 150 millions de singles vendus, ce qui fait d’elle l’uen des artistes les plus vendeurs de tous les temps.

Lady Gaga sera en concert exceptionnel le vendredi 6 octobre 2017 à l’AccorHotels Arena, Paris.