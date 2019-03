Laissez-vous surprendre par la 19e édition du Salon International de l’Art !

France Bleu Provence est partenaire du Salon International de l'Art contemporain du 8 au 11 Mars au Parc Chanot.

Du 8 au 11 mars 2019, Le Salon International de l’Art invite les amateurs d’art contemporain au Parc Chanot de Marseille, pour une rencontre inoubliable avec les artistes et leurs créations…

L’événement artistique du printemps de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sur plus de 3 000 m2 , le Salon International de l’Art est devenu en 19 ans, le rendez-vous annuel incontournable entre les créateurs, le grand public et les professionnels. Il s’impose chaque année davantage comme le lieu idéal pour découvrir et acquérir des œuvres inédites, originales, singulières, des pièces uniques ou en séries limitées, dans des domaines aussi variés que les arts graphiques, la photographie, la sculpture et la mosaïque.

Une atmosphère unique, des œuvres originales accessibles, des artistes en direct, sont les ingrédients de ce cocktail dédié à la création !

En toute spontanéité, les exposants jouent le jeu du dialogue, de l’échange et de la discussion avec les visiteurs pour faire partager leur passion et leur savoir-faire. Ce salon est une occasion exceptionnelle de connaître « la face cachée » de la création d’une œuvre, comment et par qui elle a été imaginée, créée et façonnée.

Commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à un coup de cœur et se faire plaisir, sont autant de raisons qui motivent la visite du Salon International de l’Art.

Informations pratiques

Du vendredi 8 au lundi 11 mars 2019 Marseille – Parc Chanot

19ème Salon international de l'art Contemporain du 8 au 11 Mars

Horaires :

Inauguration Vendredi 8 mars à 10 h De 18 h à 22 h,

Vendredi de 10 h à 22 h (nocturne – vernissage sur les stands dès 18 h)

Samedi de 10 h à 20 h

Dimanche et lundi de 10 h à 19 h

Site internet

Tarifs Normal : 9 € / Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupe, TER/SNCF) Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Espace enfants Gratuit, permettant aux parents de visiter le salon en toute tranquillité Restauration Sur place!

Accès Parking voitures payant sur le site Métro ligne 2 Rd Point du Prado Bus lignes 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83 (arrêt Rd Point du Prado)