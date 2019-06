Laissez-vous transporter pour une nuit romantique en Loire et Haute-Loire ce Samedi!

Le samedi 22 juin prochain, les plus beaux villages de France organiseront leur 2ème «Nuit Romantique», un rendez-vous culturel et convivial pour (re)découvrir toute l’émotion et la poésie de ces lieux uniques autour d’un thème universel.

© Getty

Musical, littéraire, amoureux... Le romantisme sera célébré sous toutes ses interprétations !

Les villages de Sainte-Croix-En-Jarez et Pradelles ont répondu présents pour l’événement et proposent des animations et activités mêlant patrimoine, art et paysages :

Sainte Croix En Jarez

Le duo Claire BARBIER et Bernard DEFOND auront le plaisir de vous proposer un concert guitare-voix; reprenant les classiques Français et de jazz.

Puis à partir de 20 h, délectez-vous avec un dîner romantique en plein cœur du village, au restaurant le Cartusien.

Vous finirez votre soirée à la lueur des lanternes pour découvrir la Chartreuse.

( Sur réservation au 04 77 20 20 81 - 33€/pers)

Pradelles

La municipalité de Pradelles (43) organise une journée autour de l'instrument de musique "La Harpe".

Un luthier se tiendra à la Maison Carrée toute la journée, afin de présenter son savoir-faire.

En matinée, de 10h à 12h et de 14h à 16h des élèves qui viendront de Lyon, Clermont-Ferrand, Brioude, Le Puy, participeront à des ateliers musicaux dans la salle des associations de la Mairie; suivis d'un concert à la Chapelle Notre Dame de Pradelles à 18h

(participation 10€).

Un grand moment de bonheur, un havre de paix intérieure sont au programme.

