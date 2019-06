Lama : Festival du film

Aujourd’hui le festival va célébrer sa 26e édition et programme quelques 70 films par édition.

Aujourd’hui le festival va célébrer sa 26e édition et programme quelques 70 films par édition.

Lama c’est 4 sites de projections dont 3 en plein air, plus de 20 longs métrages en avant-première, une compétition de courts métrages des îles méditerranéennes, des rencontres avec les équipes de films mais aussi des animations qui rythment la semaine dont un colloque, des ateliers scénarios, réalisation, etc.

Le Festival bénéficie de 4 sites de projections : 3 espaces en plein air équipés en projection numérique 2K et 4K et potentiellement en 3D, et 1 salle vidéo HD.

. - .

Comme chaque année, des longs métrages en avant-première :

- 7 films sur le site de la Piscine, tous précédés d’un court métrage de la compétition

- 6 nouveautés et un film patrimoine sur le site de l’Umbria, tous précédés d’un court métrage en ou hors compétition

- 6 films à destination des plus petits sur le site du Mercatu

Programmation complète à venir :