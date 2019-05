Artistu chì sorge di a nova scena isulana corsa, Laurent Bruschini hè un autore cumpunidore interpreta natu in Parigi in u 1976. Ci face i so primi giri di cantu, à fiancu à l’Inseme Di Maghju. U so scontru cù I Muvrini è e cullaburazione varie chì seguitonu u cunfòrtenu inde a so quèstua artìstica. À u so vultà in Corsica, prusegue a so carriera cù miràculi di scambii novi. Serà u 2010 u principiu di a so andatura da solu. Si pruduce Laurent è realizeghja tandu u so primu dischettu, « Andammini ». Luntanu da l’impronte tradiziunale, face sparte à u so pùblicu, un universu musicale inattesu.

Deux ans plus tard, Mondu Latinu confirme le talent du chanteur. Il met sa voix puissante au service de textes ciselés et percutants. Textes écrits soit par luimême, soit, comme pour le premier opus, par l’écrivain Marc Biancarelli. De concerts privés en scènes publiques, le magnétisme opère et l’amène une nouvelle fois vers une autre aventure musicale : l’enregistrement du troisième album est réalisé en étroite collaboration avec le poète Ghjuvan’Federiccu Terrazzoni ou encore le musicien et arrangeur Michel Tomei. A l’été 2015, pendant la tournée de promotion de «Machja Musicali», Laurent est sollicité pour participer à un duo avec Jenifer à l’occasion du disque « Corsu Mezu Mezu » initié par Patrick Fiori et réunissant des artistes continentaux et insulaires. En 2017 il enregistre à Paris son quatrième album, «Mélodisme», composé de 9 standards de la chanson Internationale, qu’il promeut actuellement en Corse et ailleurs