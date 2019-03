Du 20 au 24 mars laissez-vous transportez dans l'univers de la réalité virtuelle et augmentée. Découvrez les dernières nouveautés technologiques en écoutant France Bleu Mayenne.

Laval Virtual, rendez-vous incontournable de l'innovation !

Laval Virtual 2019

Ce salon dédié aux techniques immersives s'étend sur la plus grande surface d'exposition au monde !

Venez découvrir le futur de demain, les nouvelles technologies et les innovations dans le domaine du virtuel autour d'animations surprenantes pour toute la famille.

Laval Virtual c'est :

De l'Escape Game , des jeux de piste , du multi-joueurs et des simulateurs .Un coloriage qui prend vie, l'impression 3D et ses usages , des immersions en 360°, de l'interaction avec des robots...

, des , du multi-joueurs et .Un coloriage qui prend vie, , Les utilisations de ces technologies dans plusieurs domaines : santé, industrie...

Des écoles et des professionnels.

Le salon Laval virtual 21ème édition est à vivre en direct sur France Mayenne et en images sur notre Facebook

Vivez de l'intérieur cet évènement européen incontournable : vidéos, direct, interviews, immersion.

L'équipe de France Bleu Mayenne se mobilise pour vous faire vivre cet évènement exceptionnel sur notre territoire.

Retrouvez à l'antenne Jacques Morin et Xavier Chauvelon.

A la technique : Yann Mainguy, Franck Peyon, Christelle Ramilhon, Capucine Thiébaut, Alix Boutruche.

Mercredi

Retrouvez nous en direct à 11H40 et 16H40.

Jeudi

En direct à 10H40 et 16H25

Vidéos postées sur Facebook à 10H40, 11H30, 12H30, 15H00, 16H25 et 17H15.

Vendredi

En direct à 10H40 et 16H40.

Vidéos postées sur Facebook à 10H40, 11H30, 12H30 et 15H30.

Emissions en direct Jacques en plateau, Xavier baladeur interventions antenne filmées

Samedi

Emission en direct de 10H00 à 12H30 et de 15H00 à 18H00.

Dimanche

Ecoutez nous en direct de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00.

En plus une intervention en direct et filmée à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Découvrez sur le stand D8 / Hall D nos projets en 360°

Projet France Bleu Mayenne : rentrée des classes 360 VR son 3D © Radio France

Projet France Bleu Mayenne : Découvrez le phare de Cordouan en 360° © Radio France

Infos pratiques

Le salon se tient à la salle polyvalente de Laval, place de Hercé à Laval du mercredi 20 au dimanche 24 mars.

Du 20 au 22, journées réservées aux professionnels.

Le salon est ouvert au grand public seulement samedi 23 et dimanche 24.

Horaires d'ouverture :

Mercredi de 10H00 à 18h00

Jeudi de 9H00 à 18H00

Vendredi de 9H00 à 16H00

Samedi de 10H00 à 18H00

Dimanche de 10H00 à 18H00

La billetterie :

Achetez vos places en cliquant ici