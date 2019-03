Le 10ème Forum de l'Emploi à St Julien les Metz avec France Bleu Lorraine

Découvrez l'exposition Playmobil 2019 à Gravelotte et gagnez vos boîtes de jeu

Pour la 5ème édition, l'exposition Playmobil Collection Privée Arnaud Baton est de retour à Gravelotte du 22 au 24 février prochains. Plus de 50 000 pièces et 8 000 figurines seront mises en place pour le plus grand plaisir des petits...et des grands !