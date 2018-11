Le 13ème Festival Éclats d'Email est à vivre avec France Bleu Limousin

Du 15 au 25 novembre à Limoges, le Festival Éclats d'Email nous promet, une fois encore, 11 jours de bonheur jazzy, de découvertes musicales, de vibrations particulières et d'invitations aux belles rencontres.

2018 est l’année du centenaire des débuts de l’aventure du jazz en Europe

Et ces 100 ans se fêtent avec le rendez-vous musical attendu chaque automne à Limoges ! Le Festival Éclats d'Email nous offre des découvertes, un programme pour émerveiller les fans de jazz mais aussi pour initier les plus timides !

Avec son histoire particulière liée à ce courant musical, la ville de Limoges est l'écrin idéal. De belles voix, des musiciens exceptionnels et des lieux privilégiés : un régal durant 11 jours !

Quelques zooms ...

Le concert d'ouverture

Jeudi 15 novembre à 20h à l' Opéra de Limoges

Le saxophone de David Murray

Avec son Quartet Infinity, baptisé ainsi en souvenir de ses premières années new-yorkaises dans le loft-studio Infinity, le saxophoniste David Murray invite Saul Williams, figure engagée et inclassable de la scène new-yorkaise.

Vendredi 16 novembre à 20h à l' Opéra de Limoges

Le jazz et la musique traditionnelle portugaise

Nous avions eu la chance de découvrir la saxophoniste baryton, ténor et alto Silvia Ribeiro Ferreira l'an dernier sur le festival. Elle revient pour nous présenter son premier album « Luziades »

Lundi 19 novembre à 20 au Centre Culturel Jean Gagnant / Limoges

Silvia Ribeiro Ferreira présente une seconde fois sur le Festival Éclats d'Email - ©Silvia Ribeiro Ferreira FB

Un big band japonais surprenant

Les Pascals se sont réunis en 1995 pour célébrer le musicien français Pascal Comelade, véritable artiste culte au japon. Saisissant d’une poigne ludique violons, ukulélé, toy-piano, guimbarde et autre mandoline, le groupe ne se contente pas de réorchestrer les musiques minimalistes du compositeur catalan ; il s’empare également de morceaux de Claude Debussy, Brian Eno, Nino Rota et crée ses propres compositions. Un concert ludique plein d’inventivité !

Dimanche 18 novembre à 17h au Centre Culturel Jean Gagnant / Limoges

Les Pascals, drôle de fanfare japonaise présente au Festival Éclat d'Email en 2018 - ©Les Pascals FB/

Tout le programme du festival ici

Jazz Club Officiel du Festival

Cette année le Festival propose 5 concerts exceptionnels à l'Ambassade, 18 rue des Tanneries à Limoges. Des voix captivantes, des guitaristes et chanteurs pour un voyage à la Nouvelle Orléans, un combo de saxophonistes étonnant et un jazz qui se mélange au ska, au swing et parfois au rock and roll. Du groove assuré !

Austin Walkin Cane

Saxtape

Festen "inside Stanley Kubrick"

Mampy

Lisa Doby

Les artistes invités à l'Ambassade à Limoges - ©Festival Eclats d'Email

Des grands noms du jazz viendront donc rythmer vos soirées à l'Ambassade pour 5 rendez-vous à partir de 22h30 jusqu’à 0h30. Entrées Gratuites

Toutes les infos sur ces groupes et les dates de concerts ici

Et "Autour du Festival" se sont des conférences et des expositions qui seront proposées aux BFM de l'Aurence, du centre ville et de Beaubreuil mais également au Conservatoire de Limoges et dans les Centres Culturels de la ville. Visitez le programme ici