Les 20 ans de l'association Prise de Step avec France Bleu Limousin

L'association Prise de Step va souffler quelques bougies. France Bleu Limousin sera là pour l'évènement !

Voilà 20 ans déjà que l'association Prise de Step à Limoges dispense sa passion pour les claquettes américaines et irlandaises ! Pour fêter cet anniversaire nous avons rendez-vous à l' Espace Culturel du Crouzy à Boisseuil pour trois représentations : vendredi 26 mai 21h et samedi 27 mai 17h et 21h

Deux spectacles proposés par Prise de Step pour fêter ses 20 ans./ vendredi 26 mai à 21h et samedi 27 mai à 17h et 21 h - ©PRISE de STEP FB

Des claps, des staps ou encore des stamps au bruit des fers !

Depuis deux décennies, Prise de Step propose des stages, des cours et des spectacles qui réunissent de plus en plus de passionnés !

Démonstration de claquettes américaines et irlandaises par l'association "Prise de step" #forumAssociations #limoges pic.twitter.com/mNQSSct67T — Ville de Limoges (@VilleLimoges87) September 5, 2015

Des cours à Limoges, Brive, Tulle, Poitiers, Argenton sur Creuse, Mézière sur Issoire, Angoulême, Saint Junien, Chauvigny,

Des ateliers dans les écoles et centres de loisirs.

Des démonstrations lors du Téléthon, soirées privées, fêtes de la musique, associations de commerçants, …

Des stages réguliers à Aurillac, Châteauroux, Grenoble, Toulouse, Clermont Ferrand, Angoulême, Poitiers, Anglet, Saint Sébastian (pays Basque Espagnol)

Avec plus de 200 adhérents, Prise de Step, qui œuvre pour la connaissance de l'art des claquettes américaines et irlandaises fait partie des centres les plus importants en France et en Europe !

Jacky Calian, président de Prise de Step à Limoges joyeux et passionné à qui l'on doit, surement, la longévité de l'Association ! - ©PRISE de STEP FB

L'art des claquettes américaines et irlandaises

On fait remonter les claquettes à l'époque des esclavagistes négriers en Amérique et France, qui, après avoir compris que leurs esclaves communiquaient entre eux grâce à leurs tam-tams, les leurs confisquèrent ; les prémices des claquettes sont nées de tous les moyens que trouvèrent les esclaves pour continuer à communiquer entre eux ! L'art des claquettes à commencé en Irlande, puis, inspirés par cette danse « bizarre » les américains créèrent les claquettes américaines, chaussures de villes avec des fers aux talons et sur la pointe des pieds. . À partir des années 1930, les claquettes firent leur apparition au cinéma et à la télévision où elles connurent leur apogée dans les années 1950 avec de grands danseurs comme Fred Astaire ou Gene Kelly.

La scène de claquettes surement la plus connue au cinéma est signée Gene Kelly dans la comédie musicale de 1952 "Singing in the rain". Pour le plaisir ...

Du Limousin aux États-Unis

Ci-dessous, le talent de Jacky Calian accompagné par Steve Zee dans un bar à Hollywood. Les claquettes sur le classique "nuages" de Django Reinhardt.

Jacky Calian, président de Prise de Step à Limoges sera l'invité de France Bleu Limousin dans "plein feu" lundi 22 mai à 12h30 pour nous présenter son association et nous donner rendez-vous à Boisseuil, à l'Espace Culturel du Crouzy vendredi 26 mai à 21h et samedi 27 mai à 17h et 21 h.

Pour contacter l'association "Prise de Step"