Le 22 Avril la planète passe à l'action. Et vous?

France Bleu Provence est partenaire du Jour de La Terre le 22 Avril.

Le 22 Avril 1970, on découvrait la première photo de la Terre vue de l'espace. Le 22 avril 1970, on assistait à la mobilisation de 20 millions d'Américains contre la pollution. Le 22 Avril 1990, le mouvement devient mondial ! Depuis chaque année et partout dans le monde, des milliers d'activités sont organisées pour célébrer le Jour de la Terre par l'action environnementale !

Et vous, que faites-vous cette année ?

Familles, amis, collègues... tous les partenaires sont bons pour célébrer le Jour de la Terre ! Organiser une activité le 22 avril, c'est encourager le passage à l'action environnementale pour le reste de l'année.

Célébrons la Terre par l'action!

A Marseille, 3 événements phares: Activités Zéro Déchet.

Ramassage de déchets sur la plage de l'huveaune.

Atelier anti-gaspillage alimentaire à l'Hôtel Intercontinental.

Conférence Zéro Déchet avec Jérémie Pichon (Famille zéro déchet)

Une célébration conviviale, festive et rassembleuse pour encourager l'engagement tous les autres jours de l'année !

Proposez ou découvrez les activités près de chez vous ici