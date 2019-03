Un week-end gourmand à Aubagne: Le 22ème Salon des Vins et de la Gastronomie

Salon des Vins et de la Gastronomie le 8, 9 et 10 mars à Aubagne

France Bleu Provence est partenaire du 22ème Salon des Vins et de la Gastronomie du 8 au 10 mars 2019 au Centre des Congrès Agora d'Aubagne.

Le vingt-deuxième Salon des Vins et de la Gastronomie organisé par le Lions Club Aubagne Garlaban vous accueillera le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2019.

Salon incontournable pour les gourmands et les gourmets

Les 84 vignerons seront heureux de vous présenter une sélection des meilleurs crus de toutes les régions. Les 24 exposants de produits gastronomiques vous ferons partager leur passion et leurs produits de qualité.

Quand l’art se mêle à la gastronomie

Cette année Christian Jequel maitre de la peinture Provençale, inventeur d'une technique unique de peinture au couteau connue et reconnue sur divers continents fera une exposition de 10 à 12 œuvres pendant la durée du Salon.

France Bleu Provence vous offre vos entrées et un Panier Gourmand

Du Lundi 4 au vendredi 8 mars, écoutez et partagez vos meilleures recettes dans l'émission La vie en bleu, Patrimoine culinaire, avec Corinne Zagara de 10h à 11h et gagnez des Paniers Gourmands et vos invitations pour le salon.

En savoir plus : informations et programme du salon.