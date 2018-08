Le parcours du 51ème Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine va nous offrir, une fois de plus, un terrain de jeu propice aux attaques à travers la Haute-Vienne, la Creuse, La Corrèze et la Dordogne. Suivez le Tour avec France Bleu avec les retransmissions et les émissions en direct !

France Bleu Limousin et France Bleu Creuse seront présents sur le Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine du 15 au 18 août pour suivre chaque étape de St Just le Martel à Limoges. L'événement phare de l’été en Nouvelle-Aquitaine sur le plan sportif affiche un peloton de 19 formations qui s'élanceront sur 4 parcours.

Mercredi 15 août : Saint-Just-le-Martel (87) / Bonnat (23)

Cette première étape de 172,7km proposera des Sprints à Mourioux-Vieilleville (23), Genouillac (23) et Aigurande (36)

Première étape du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine / Creuse - ©GoogleMap

Jeudi 16 août : Base Départementale de Rouffiac (24) / Coteau de Grèzes (24)

Deuxième étape de 176,7km. Une journée qui nous emmène dans le Périgord. Les Sprints seront réalisés à Excideuil, Hautefort et Terrasson-Lavilledieu.

Vendredi 17 août : Égletons (19) / Uzerche (19)

L'étape en Corrèze sera la plus longue du Tour - ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

Troisième étape du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine, nous entrons dans le département de la Corrèze. L’étape la plus longue de cette édition: 190,1km. Toujours trois Sprints proposés : Saint-Merd-de-Lapleau, Perpezac-le-noir, Condat-sur-Ganaveix.

Samedi 18 août : Bellac (87) / Limoges (87)

Enfin, la 4ème et dernière étape, le samedi 18 août, aura lieu entre Bellac et @VilleLimoges87, avec la traditionnelle arrivée à Beaublanc !! #TDLNA2018pic.twitter.com/CaHHPZsYIS — Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine (@tourdulimousin) May 17, 2018

Dernière étape avec une arrivée, toujours aussi populaire, sur le boulevard de Beaublanc à Limoges. Les Sprints sont prévus à Bussière-Poitevine, Blond et Peyrilhac.

[EXCLU] Les programmes officiels du #TDLNA2018 sont arrivés 😍

Retrouvez-les dès la semaine prochaine en Limousin et en Dordogne (offices de tourisme, commerces de proximité, etc...), et dès maintenant en téléchargement sur notre site Internet 😉

▶️ https://t.co/uu7N3gqadcpic.twitter.com/3ufyiSccOQ — Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine (@tourdulimousin) July 20, 2018

France Bleu partenaire du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

Nous serons présents à chaque village départ et chaque arrivée

Des points réguliers seront proposés, des invités seront présents pour commenter les parcours et performances et une émission spéciale sera diffusée de 17h30 à 18h depuis la ligne d'arrivée.

Des nouveautés annoncées pour ce 51ème Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez les 19 formations ici

Le vainqueur succédera à Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), lauréat de la 50ème édition.