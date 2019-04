Vivez Le 72ème Festival de Cannes du 14 au 25 Mai avec France Bleu Azur

Vivez le Festival International du Film de Cannes en gagnant vos montées des marches avec France Bleu Azur

Un événement exceptionnel à vivre avec France Bleu Azur

Le 72 ème Festival International du Film de Cannes

France Bleu Azur vous invite à sortir vos tenues d'apparat pour monter les marches du grand Auditorium du palis des Festivals de Cannes

- le vendredi 17 mai à 22h

- le samedi 18 mai à 22h

- le dimanche 19 mai à 22h

- le jeudi 23 à 22h

Plongez vous dans l'univers du septième art et appréciez avant tout le monde

Les derniers films de Pedro Almodovar, Arnaud Desplechin, Ken Loach , les frères Dardenne , Quentin Tarantino, James Gray Hirokazu Kore-eda

ils sont tous en lice cette année pour le 72 ème Festival International du Film de Cannes

Thierry Frémaux le directeur délégué du festival se réjouit une fois de plus cette année d'accueillir tout ce beau monde sur la Croisette à Cannes

Le film d'ouverture vu partout en France comme à Cannes

Un fait exceptionnel cette année

Le Festival de Cannes a décidé de décerner une Palme d’or d’Honneur à Alain Delon, afin d’honorer sa présence dans l’histoire du septième art.

le film d’ouverture, "The Dead don't Die" de Jim Jaarmusch, sera diffusé simultanément dans les salles de France au même moment que sa projection à Cannes.

Elton John assistera le 16 mai à la projection, hors compétition, du biopic qui lui est consacrée, Rocketman

L’émotion sera au rendez-vous avec la projection hors compétition de la suite d’Un homme et une femme, Les plus belles Années, en présence d’Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, 53 ans après le film d’origine, Palme d’or 1966

l'Association Cannes Cinéma vous permet de voir les films de la sélection officielle dans les salles périphériques au Palais des Festival

la marche a suivre pour en profiter pleinement ICI