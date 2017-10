C'est le 7e festival alsacien de Geispolsheim à l'Espace Malraux ce week-end. France Bleu Elsass est partenaire ! Allez-y nombreux !

Venez nombrez assister aux différentes manifestations :

- L'avant-première de La Budig le jeudi 19 octobre à 20h, première représentation de leur nouvelle revue

à réécouter Yves Grandidier de la Budig

Pascale Mutschler vous dit tout sur la représentation de la Budig

- Rock in Elsass avec Em Remes sini Bànd, vendredi à 20h suivi d'une jam session. Gratuit

Pascale Mutschler sur Rock in Elsass

- Tokétik et tikétok samedi 21 à 17h (Attention salle ACL à Gare !) spectacle jeune public

- Le Miggess de Guygess samedi 21 octobre à 20h30

Pascale Mutschler sur la programmation de samedi et dimanche

- L'Association Adouké propose dimanche un après-midi de poésie alsacienne pour les enfants du Bénin à 10 €.

A 15 heures : Isabelle Grussenmeyer, spectacle pour les enfants, à 16 heures : Sylvie Reff, à 17 heures : René Egles, à 18 heures : Catherine et Sylvain Piron, Chaque tranche horaire comporte une partie spectacle de 40 à 45 minutes et une présentation de l'association, d'une dizaine de minutes. Possibilité de bar, café et gâteaux.

Flyer 1 - Geispolsheim