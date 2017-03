Le 9ème Festival international du film policier de Beaune : Demandez le programme !

Du 29 mars au 2 avril Beaune invite de nouveau la crème du cinéma policier international en terre bourguignonne. Pendant 5 jours Beaune accueille des projections de films, des rencontres, des débats autour du polar et de tous ses dérivés cinématographiques. Et bien sûr France Bleu sera là !

France Bleu Bourgogne au plus près du festival

Mercredi 29 mars entre 7 h et 9h, Stéphane Conchon recevra en direct des comédiens français qui prêtent leurs voix aux plus grands acteurs américains du film policier. autour de nos micros : Benoit Allemane (voix française de Morgan Freeman), Thierry Desroses (voix française de Samuel L.jackson), Bernard Lanneau (voix française de Kevin Costner) et Patrick Poivey (voix française de Bruce Willis) viendront partager leurs expériences et nous présenter leur métier si particulier. Un voyage immanquable dans notre imaginaire collectif.

Mercredi 29 et Jeudi 30 mars entre 19h et 20h, Arnold Derek ,au cœur du festival, recevra les invités les plus prestigieux et nous fera découvrir les coulisses de cet événement international.