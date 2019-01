Le 9ème Forum Européen de Bioéthique vous donne rendez-vous à Strasbourg

Strasbourg, France

Parvenir à mettre à la disposition du grand public les enjeux de la bioéthique et ses questionnements, offrir la possibilité à tout un chacun qui le souhaite de s’approcher avec ses propres valeurs de ce champ qu’il estime réservé à une poignée d’experts en lui permettant de se construire son opinion de manière plus élaborée, voilà notre ambition. - Israël Nisand Président du Forum Européen de Bioéthique

Thématique 2019 : "Mon corps est-il à moi ?"

Aurélien Benolid, Vice-Président du Forum de Bioéthique, tente d'apporter des pistes de réflexion à la question posée. "La question paraît triviale mais la réponse, elle, ne l’est pas. Si on considère que le corps n’est pas à l’individu, alors à qui appartient-il ? À la Nature ? À Dieu ? À la société ? Au gouvernement ? Au plus fort (ou à la plus forte) ? À son patron (ou à sa patronne) ? À ses parents ? À son médecin ? Ou bien encore à son inconscient ? Et si le corps est la propriété de chacun, alors en vertu de quel(s) principe(s) pourrait-on le contraindre à ne pas le suicider dignement, le prostituer, le louer ou en vendre les produits? La question semble encore plus insoluble quand il s’agit d’individus que l’âge ou l’état de santé rendent incapables de décider pour eux-mêmes. Il n’y a que l’être humain pour cogiter de telles questions. Lui qui depuis la nuit des temps, n’a de cesse que de marquer sur son corps les traces de son esprit et de sa culture, en l’habillant, le tatouant, le mutilant ou l’embellissant."

Une centaine de personnalités de tous horizons interviendront au fil des journées, notamment Michel CYMES, Jean LEONETTI, OVIDIE, Jean-Luc ROMERO, Nathalie RAPOPORT-HUBSCHMAN, Marlène SCHIAPPA, Mathieu VIDARD...

