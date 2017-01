Le Baladeur - Best of de la semaine #36

Tous les matins de la semaine, à 7h45, 8h20 et 8h40, le baladeur de France Bleu Maine sillonne la Sarthe et part à votre rencontre.. en direct !

Une tradition importante au début de chaque année : aller saluer nos aînés ! C'est donc tout naturellement que le baladeur pris la direction de la maison de retraite EPHAD "La Martinière" à Sablé-sur-Sarthe où il a rencontré Roger un résident.

En tout cas de l'ambiance il y en avait lundi matin au sein de cette maison de retraite, on s'est rapproché de Nicole, une autre résidente, qui était de son côté un peu intimidé par notre micro..

Cette semaine on a croisé un "magicien" ! Un bricoleur qui est capable de tout réparer.. machine à café, micro-onde, lave vaiselle et machine à laver. On a glissé la tête dans le tambour d'une machine à laver ce qui a fait sourire Bruno Vandestick depuis le studio.

Vendredi 13 janvier, jour de chance au sein du lieu le plus chanceux du département en ce début d'année 2017 : le bureau de tabac "Les Voyageurs" à Chateau du Loir. Depuis deux semaines, deux gros gains : 1 million d'euros au MyMillion et 20 000 euros au Cash.. Nous avons rencontré Patrick le propriétaire de ce lieu où la chance aux jeux est bel et bien présente !

Direction Sablé-sur-Sarthe et plus précisément la gendarmerie où l'on avait pour ordre de se tenir à carreaux pour une fois.. On a visité la pièce d'interrogatoire de garde à vue. Petite pièce de 13 m² avec un bureau, une vitre sans tain et c'est le Lieutenant Tremedet qui était notre guide..

Et puis évidemment, comme souvent, on a souhaité prendre un café avec toute l'équipe de la gendarmerie. Un café avec une bonne ambiance d'ailleurs nous confirme le lieutenant..

Une bonne semaine à vos côtés chaque matin, on se retrouve dès lundi matin pour de nouvelles aventures !