Le Baladeur - Best of de la semaine #39

Tous les matins de la semaine, à 7h45, 8h20 et 8h40, le baladeur de France Bleu Maine sillonne la Sarthe et part à votre rencontre.. en direct !

Stéphanie Couffrant - L'atelier déco - Le Mans © Radio France

Lundi nous étions aux côtés d'une architecte d'intérieur au Mans ! Stéphanie Couffrant installée au n°8 de la rue Prémartine a tenté de repenser le hall de France Bleu Maine et son travail commence toujours par un croquis..

Bouglionne © Radio France

Vous n'avez pas pu le manquer si vous êtes passés par le centre ville, le très beau et grand chapiteau blanc et rouge du "Cirque d'Hiver Bouglionne" est arrivé au Mans ! mercredi nous étions dans le froid du petit matin dans la grande tente qui abrite "Baby" et "Malla" des éléphantes..

Remis de nos émotions nous nous sommes rendus dans la caravane de Francesco Bouglionne, Directeur du Cirque d'Hiver Bouglionne et nous avons discuté !

CycleBox - Le Mans © Radio France

Cette semaine rencontre d'un passionné de vélo, Mathieu Joubert qui a ouvert son magasin Cycle Box à Saint Saturnin.

Alpagas © Radio France

Jeudi matin c'était direction "Saint Symphorien" petit village à 40 minutes de route au nord-ouest du Mans, entre Conlie et Sillé le Guillaume, là où Géraldine Caplain élève.. des alpagas. On a vite tenté de faire connaissance..

Après s'être fait manger le blouson on a retrouvé la quinzaine d'alpagas dans les prés de Géraldine !