Le Baladeur - Best of de la semaine #40

Tous les matins de la semaine, à 7h45, 8h20 et 8h40, le baladeur de France Bleu Maine sillonne la Sarthe et part à votre rencontre.. en direct !

Amazonia - Le Mans © Radio France

Lundi matin on a commencé par une bonne séance de musculation à "Amazonia" au Mans. Coaché par Xavier, il nous a conseillé une machine de développé assis !

Un peu de sport ! Partager le son sur : Copier

Les Deux èves - Savigné sous le Lude © Radio France

On a pris la direction du sud-sarthe cette semaine pour rencontrer Nicolas et Aurélie qui sont "Bergers-Fromagers". Ils élèvent 150 brebis à Savigné-sous-le-Lude et nous sommes arrivés au moment où une brebis était en train de mettre bas, une petite agnelle est donc née en direct sur France Bleu Maine et nous avons observé ses premiers instants.

Naissance en direct Partager le son sur : Copier

10 minutes plus tard, l'agnelle était sur pattes.. et il a bien fallu marquer le coup de cette naissance !

Comment on l'appelle ? Partager le son sur : Copier

Pêcheur © Radio France

Chaque jour nous sommes sur les routes sarthoises, on s'est baladé sur les bords de sarthe à Malicorne ! Il faut savoir que nous sommes de piètres pêcheurs nous étions donc accompagnés par Claude Chavinier gérant du magasin de pêche "La Pêche une aventure" à Malicorne S/Sarthe depuis plus de 30 ans qui nous a rappelé les bases..

Gaule en main ! Partager le son sur : Copier

Dams © Radio France

Direction Ruaudin où prend place le siège de l'écurie automobile "Dams". François, le directeur du team, nous a reçu dans ses bureaux à 7h45 et a rappelé un chiffre important..

L'antichambre de la F1 Partager le son sur : Copier

Une fois les présentations faites nous avons eu la chance de prendre place à l'intérieur d'une monoplace, une "Dams" GP2 de 600 chevaux comme si nous étions pilote !