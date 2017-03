Le Baladeur - Best of de la semaine #41

Tous les matins de la semaine, à 7h45, 8h20 et 8h40, le baladeur de France Bleu Maine sillonne la Sarthe et part à votre rencontre.. en direct !

Viviane Petrelle © Radio France

Mercredi nous avons rencontré Viviane ! Viviane qui propose des "Murs végétaux" du côté de Luché Pringé.. Quels sont les ingrédients pour créer ces petits jardins que l'on accrochent aux murs ?

Mur Végétal Partager le son sur : Copier

L'Arche Saint Saturnin © Radio France

Jeudi Matin nous sommes allés découvrir le quotidien des personnes qui travaillent au centre de rééducation - réadaptation "L'Arche" à Saint Saturnin ! 8h20 c'est l'heure de la distribution des petits déjeuners.. mais comment faire pour se souvenir des petits déj' d'un service de 36 patients ?

Petit déj' ! Partager le son sur : Copier

Et puis en se baladant dans les couloirs de cet établissement de santé, nous avons rencontré Manuella qui a perdu récemment l'utilisation de ses deux jambes et qui se déplace désormais en fauteuil roulant..

Manuella Partager le son sur : Copier

Alain Hervé © Radio France

Direction un lieu rempli d'histoire et d'authenticité.. Situé à l'angle de la rue Sieyès et de la rue du Colonel Coutelle au Mans - "Le petit garage" de réparation cycles et cyclomoteurs d'Alain Hervé est un endroit célèbre maintenant ! Après avoir bricolé un solex, nous avons visité la boutique d'Alain et nous avons remarqué la présence d'une petite boîte métallique.. la boîte à pharmacie !

Un bobo ? Partager le son sur : Copier

Galipoli © Radio France

La start-up montante sarthoise "Galipoli" propose de créer ses propres produits d'entretien de façon écologique grâce à la "Galipoli Box".. c'est donc tout naturellement que nous avons tenté de faire notre premier "produit vaisselle" accompagné par la fondatrice de ce concept : Séverine Jérigné.

Produit vaisselle "Maison" Partager le son sur : Copier

Rassurez-vous tout le monde est sorti vivant de cette aventure, nous avons pris le temps de parler de l'ascension de Galipoli et Séverine Jérigné nous a annoncé en exclusivité sa future participation à une émission d'une grande chaîne de télévision !

Galipoli.. tv ? Partager le son sur : Copier

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures !