Le Baladeur - Best of de la semaine #47

Tous les matins de la semaine, à 7h45, 8h20 et 8h40, le baladeur de France Bleu Maine sillonne la Sarthe et part à votre rencontre.. en direct !

Paulo l'humoriste © Radio France - Q Lhuissier

Paulo l'humoriste nous parle de son jardin à Sablé-sur-Sarthe, des bienfaits que cela lui procure et nous apprenons qu'il y trouve quelques idées pour ses sketchs !

Notre baladeur a suivi Paulo dans sa 2CV...

L'Espace Henri Royer © Radio France - Q Lhuissier

Ce mercredi matin, nous étions à l'Espace Henri Royer à Sablé-sur-Sarthe où l'ancienne piscine est devenue un espace aquatique chaleureux !

Le Moulin de la Saussaie © Radio France - Q Lhuissier

10 Moulins sont ouverts au public en Sarthe le 24 et le 25 juin en Sarthe, et le Moulin de la Saussaie de Jean-Luc et Sylvie à Moncé-En-Saosnois ouvre également ses portes !

Burban Palette © Radio France - Q Lhuissier

L'entreprise Burban Palettes à Louailles nous a accueilli ce vendredi matin et Eric Leparc nous a parlé du métier de réparateur !

Didier Burban, le créateur de Burban Palettes en 1989, un investisseur et un innovateur hors pair !