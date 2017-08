Le Bas-Rhin dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5. Des régions de France sous un nouvel angle : des paysages, des sites historiques, des spécialités culinaires ...

Pour les amoureux de la nature, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques France 5 renouvelle son envie d'explorer le Patrimoine français avec la série documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" (saison 4), et propose aux téléspectateurs des voyages, chargés de petites et grandes histoires, qui méritent le détour... C'est en compagnie d'enfants du pays que ces dix films nous emmène admirer ces cartes postales vivantes. Le Périgord tricolore, l'Hérault, les Côtes d'Armor, les Alpes maritimes, le Cantal, les Landes, l'Ariège, le Bas Rhin, la Loire Atlantique et Lot et Garonne sont les dix destinations. C'est cette France-là que France 5 a envie d'explorer à partir du 25 juin, tous les dimanches à 20H50.

Le Bas-Rhin, du mont Sainte-Odile aux Vosges du nord

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! «Les 100 lieux qu'il faut voir» propose des balades inoubliables en compagnie de passionnés de leur région. Du plus merveilleux au plus secret, ce qu'il faut voir absolument une fois dans sa vie est ici dévoilé... Dans ce numéro, direction le nord de l'Alsace, qui offre une extraordinaire diversité tant au niveau architectural qu'historique. Les châteaux forts, des villages typiques, la gastronomie comptent parmi les trésors du Bas-Rhin. Sans oublier la célèbre «Route des vins» où Riesling, Gewurztraminer, Sylvaner, pinot blanc et pinot noir font frémir les papilles des amateurs.

Dimanche 13 août à 20h50 sur France 5

Rediffusion le samedi 19 août

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 20 août, la Loire Atlantique sera mise à l'honneur sur France 5.