Le beau est partout Fernand Léger s'expose au Centre Pompidou Metz

Dès le 20 mai, le Centre Pompidou Metz met en lumière l'artiste pour qui "le beau est partout", Fernand Léger, peintre de la ville et de la vie moderne, artiste engagé et fasciné par son temps. France Bleu Lorraine vous ouvre les portes de cette exposition exceptionnelle et vous offre vos places.

Du 20 mai au 30 octobre 2017

Dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans du Centre Pompidou, le Centre Pompidou-Metz propose une exposition exceptionnelle rendant hommage à la personnalité pluridisciplinaire de Fernand Léger, peintre de la ville et de la vie moderne qui célébra les profondes mutations de son époque.

Des origines modestes, une dimension populaire

Fernand Léger, Les Constructeurs, 1950 - © Adagp, Paris 2016

La figure et l’œuvre de Fernand Léger trouvent une résonance toute particulière dans le patrimoine ouvrier lorrain, et l’exposition se déploie aussi à l’échelle du territoire, à la Cité radieuse construite à Briey par Le Corbusier, ami et collaborateur de Léger.

Découvrez les coulisses de l'exposition dans C'est la vie en Lorraine avec Nicolas Sabba

Réunissant une centaine d’œuvres majeures, dont des prêts exceptionnels provenant du "grand frère" parisien, cette rétrospective explorera les liens qu'a pu entretenir la peinture de Fernand Léger aussi bien avec la poésie, le cinéma, mais aussi l'architecture, le cirque et le spectacle vivant, à travers ses multiples collaborations artistiques.

Fernand Léger, Liberté, 1953 - © Adagp, Paris 2016

Autour de l'expo

Vendredi 19 mai à 21h, grand bal populaire des 40 ans du Centre Pompidou

Samedi 3 juin à 18h, cirque de la Compagnie "Un Loup pour l'Homme" (festival Perspectives)

Dimanche 4 juin, cirque Bang Bang

Mercredi 5 juillet à 22h30, cinéma en plein air "L'inhumaine" de Marcel L'Herbier

Et de nombreuses autres spectacles et animations...

A (re)voir et à (ré)écouter: