Le bénévoles du "Noël du cœur" à Valence font tout pour que personne ne soit seul le 24 décembre

Une association valentinoise l’AFP Prémices organise pour la 4ème édition le "Noël du cœur".Un bon repas et une soirée festive au Parc des Expositions de Valence. Plus de 800 personnes sont attendues et les bénévoles demandent aux commerçants valentinois de les aider à repérer les personnes seules.

Valence, France

Le "Noël du cœur" devient chaque année un événement de plus en plus important à Valence. Il est organisé par une association valentinoise l’AFP Prémices. Pour cette 4ème édition 250 bénévoles seront présents et plus de 800 participants sont attendus aux Parc des Expositions de Valence. Un réveillon pour toutes les personnes seules "sans exception" explique Damien Boyer un des bénévoles de l’association "c’est vraiment un Noël insolite, des personnes sans-abris, des migrants qui côtoient des étudiants, des personnes âgées, ou encore des architectes. Il y a vraiment tous les profils, et en plus on mange bien local et on fait la fête" s’exclame Damien, complètement emballé par cette aventure humaine.

Les commerçants sont en première ligne, ils savent qui sont les personnes seules et isolées et ils peuvent nous aider, Damien Boyer

En attendant le grand jour, les bénévoles de l'association vont à la rencontre des commerçants du centre-ville de Valence, pour leur demander de repérer les personnes seules et isolées. "Les commerçants, coiffeurs, pharmaciens peuvent échanger avec leur clients, il y a une relation de confiance et leur parler de ce Noël, car parfois pour nous çà n’est pas simple de savoir où sont les personnes seules" explique Damien qui aimerait "que personne, vraiment personne, ne passe ce moment de fête seul et triste, nous sommes là et nous sommes tellement contents de partager cette soirée magique".

Ce repas suivi d’une soirée festive est entièrement gratuit. Des navettes seront même mises en place par l'association pour venir chercher les personnes chez elle.