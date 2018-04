Dans le cadre des Journée Nationale des Véhicules anciens, le Raaaf organise une manifestation consacrée à tous les véhicules anglais de collection -AUTOS & MOTOS- exposition, marchands, food, concert, présentation.

Le 29 avril prochain aura lieu partout en France la Journée Nationale des Véhicules d'époque organisée par la F.F.V.E.

C'est à cette occasion que le R.A.A.A.F. _Rassemblement des Amateurs d'Automobiles Anciennes des Flandre_s prépare un événement à l'hippodrome des Flandres de Marcq-en-Baroeul.

Ce sera la "BRITISH EVENT Cars and Bikes... Rendez-vous des clubs, exposition des vielles anglaises, bourse vintage...etc.

L’association THE RAAAF organise donc deux jours d'expo, de rencontres exceptionnelles à l'hippodrome de Marc en Baroeul, les 28 et 29 avril 2018.

Tous les véhicules anglais de collection -AUTOS & MOTOS- exposition, marchands, food, concert, présentation. tous les véhicules anciens de toutes nationalités sont acceptés pourvu qu'ils aient PLUS DE 30 ANS

Gagnez sur France Bleu vos baptêmes en véhicule anglais anciens ..

le R.A.A.A.F. ? Depuis 1986, le R.A.A.A.F. a pour but de réunir les possesseurs d' automobiles anciennes de notre région. Le club organise diverses manifestations dans un esprit de convivialité.L'échange d'informations contribue à la conservation de notre patrimoine automobile. Le fonctionnement. Le Raaaf est une Association - loi 1901. Son bureau est composé d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire et d'autres membres élus pour un an en assemblée générale. Conditions d'adhésion. Posséder au moins une voiture ancienne antérieure à 1970 en état de rouler et dans son état d' origine, régler sa cotisation annuelle de 30 Euros. Cette voiture devra être présentée et acceptée par trois membres du bureau. Activités du club. De nombreuses sorties sont organisées dans l'année avec nos vieilles autos. (Promenades,visites historiques et culturelles. Mais aussi pique-nique, barbecue...

Des images de 2017 pour vous donner envie :

- R.A.A.A.F.

- R.A.A.A.F.

- R.A.A.A.F.

- R.A.A.A.F.

- R.A.A.A.F.

- R.A.A.A.F.