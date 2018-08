Les 14, 15 et 16 décembre à la Bordeaux Métropole Arena à Floirac

Implanté à Saumur, sur les bords de la Loire, depuis 1852, le Cadre noir est l’institution de référence garante de la grande tradition équestre française. Placé sous la direction du Colonel Patrick Teisserenc, le Cadre noir propose cette année un tout nouveau spectacle, qui conjugue technique et émotion en retrace sa longue histoire, à travers 17 tableaux inédits. Au programme : fusion totale et confiance réciproque entre les écuyers et leurs chevaux, dans une ambiance magique entre tradition assumé et modernité, sur un répertoire musical rassemblent les plus grandes œuvres du répertoire classique et des compositions originales.

La troupe du cadre noir regroupe 34 écuyers (dont 3 écuyères), 65 soigneurs, 9 vétérinaires, 7 maréchaux-ferrant (qui posent chaque année 15 000 fers), 35 agents techniques et administratifs au service de 270 chevaux de selle français. Depuis 2003, l’équitation à la française, dont le Cadre noir est l’un des meilleurs ambassadeurs, est inscrite sur la liste du Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Trois représentations exceptionnelles auront lieu à la Bordeaux Métropole Arena : le vendredi 14 décembre à 20h30, le samedi 15 décembre à 20h30 et le dimanche 16 décembre à 15h30. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Gironde !