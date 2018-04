Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, a dévoilé le programme et les dates des 20e Masters de Pétanque, l'incontournable rendez-vous pétanque de l'été.

Un rendez-vous populaire et convivial

Les Masters de Pétanque accueillent les meilleurs joueurs et les meilleures équipes mondiales, devant un public de plus en plus nombreux chaque année.

Depuis 1999, les Masters de Pétanque n’ont cessé de se développer et connaissent aujourd’hui un véritable engouement populaire avec plus de 3000 spectateurs sur chaque étape - Denis Naegelen, créateur des Masters de Pétanque

Au programme dans chaque ville, la compétition mais aussi les Masters Jeunes, le Tournoi des partenaires et de nombreuses animations proposées au public

La carte des 8 villes étapes