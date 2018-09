Vendredi 21 septembre, France Bleu vous propose de découvrir Le Calvados à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à dans le Calvados

La Maison France 5 reste sur les routes de Normandie, direction le Calvados à Caen l’une des destinations emblématiques du département. Ville de cœur de Guillaume le Conquérant et citée martyr de la 2nd guerre mondiale.

à lire Les caméras de la Maison France 5 se posent pour la première fois à Caen

Les intervenants de cette semaine ...

Dominique Laprie Sentenac, architecte du Patrimoine nous fera découvrir la ville de Caen.

Depuis bientôt 6 ans, Gil Dauchez et sa femme Florence ont fait le choix de s’installer à Caen. Architectes, ils ont rénové une vaste maison de ville, à laquelle ils ont apporté beaucoup d’originalité.

Deux ébénistes-designers se sont rencontrés pendant leurs années d’études en Picardie. Il y a 6 ans, ils ont ouvert leur atelier pour se lancer dans la création de meubles contemporains. Une production à la croisée de l'art et de l'artisanat.

Laurence de Tilly est styliste culinaire et décoration, c’est aussi une grande passionnée de brocante. Il y a 5 ans, elle a tourné le dos à Paris pour s’installer avec sa famille à Caen. Elle s’est alors lancée dans un concept d’hébergement plutôt innovant à l’époque : les appartements d’hôtes. Depuis, l’idée a fait son chemin et elle nous fera partager son univers et surtout ses bonnes adresses.

Stéphane Aubert, un jeune artisan tapissier installé dans le quartier historique à Bayeux nous fait découvrir ses ateliers. Son ambition : apporter de la modernité à un savoir-faire traditionnel.

Visite d’un ancien pressoir qui abrite aujourd’hui une boutique de décoration. Karine et Murielle, deux amies de longue date et surtout deux mordues de déco sont à l’initiative de ce projet.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Karine et Gaëlle doivent cette semaine créer des filtres entre un séjour et des chambres d’enfants.

Les hottes de cuisine : Indispensable dans une cuisine, la hotte chasse les fumées et les odeurs de cuisson tout en apportant de l’éclairage au plan de travail. En plus d’être performantes, elles sont de plus en plus design et constituent un véritable élément de déco.

Une maison à Bayeux : L’architecte d’intérieur Jean-Benoit Larcher a rénové une maison à Bayeux pour y vivre avec sa famille. Tout était à refaire. Il en a profité pour créer une extension de 40m2, aménager les combles mais aussi repenser les espaces.

Thé ou café : Dernières nouveautés de cet espace idéal pour prendre un petit café ou un thé. Des tasses au plat de service en passant par les indispensables sucriers, théières et cafetières… les créateurs et designers rivalisent d'inventivité pour ré-inventer ces moments de convivialité.

Les épis de faitage de la poterie du Mesnil de Bavent : Les épis de faitage, élément d’architecture typique de la région que l’on trouve sur les toits des maisons et spécialité historique de la Poterie du Mesnil de Bavent. Leur fonction première était de protéger des intempéries le poinçon de bois de la croupe de la toiture, c’est devenu depuis un véritable ornement décoratif.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 28 septembre à 20h50.