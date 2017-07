Le Cantal dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5. Des régions de France sous un nouvel angle : des paysages, des sites historiques, des spécialités culinaires ...

Le Cantal, c’est d’abord un volcan, apparu il y a 13 millions d’années et qui a forgé des paysages d’une infinie beauté. Le Puy Mary en est le témoignage le plus majestueux. De la vieille ville de Salers, au Viaduc de Garabit en passant par les châteaux du Pesteils ou d’Anjony, le Cantal regorge de trésors d’architectures. On y déguste des spécialités culinaires gourmandes comme la truffade ou le chou farçi, et on peut même y faire une expérience inoubliable : voler avec des oiseaux.

