Le carnaval de Bailleul est organisé par la société Philanthropique qui vous propose un programme de bals et cortèges inoubliables… Le but de ce Carnaval familial pas comme les autres à Bailleul est de faire vivre la tradition et de récolter des fonds pour les œuvres sociales de la Ville.

C’est la grande période des Carnavals dans notre région.

Du 9 au 13 février à Bailleul, retrouvez Gargantua, le docteur Picolissimo, le prince du Carnaval et la joyeuse bande de Bailleul pour 5 jours de fête et d’amitié;

Un Carnaval Familial pas comme les autres !

la société Philanthropique vous propose un programme de bals et cortèges inoubliables… Du vendredi soir au Mardi Gras, les bandes et les chars animent nuit et jour les rues de la cité de Mélusine en faisant preuve de créativité et d’originalité .

Ecoutez l'émission de France Bleu Nord sur le Carnaval le jeudi 1er février à 12h dans France Bleu Midi.

Au programme du Carnaval :

Vendredi 9 Février

Parades nocturnes des groupes Carnavalesques locaux en centre-ville. Sortie du Géant Gargantua.

Samedi 10 Février

L’après-midi: Nouveau venu dans le calendrier des 5 jours, le « Grand jeu de Gargantua » vous mettra au défi pour redécouvrir la ville de Bailleul et l’histoire de son carnaval.

En soirée: Election de la Reine du Carnaval 2018 organisé par la société des Quêteurs.

Dimanche 11 Février

Le matin: Messe costumée en l’église St Vaast.

L’après-midi: Grand cortège Carnavalesque en centre-ville emmené par Gargantua. De nombreux chars colorés ainsi que des musiques françaises et étrangères animent le cortège.

Lundi 12 Février

L’après-midi: Carnaval des enfants ! Pour transmettre la tradition Carnavalesque aux plus jeunes, cortège musical en centre-ville l’après-midi. Petits et grands venez déguisés.

En soirée: L’intrigue est au coin de la rue ! Concours de masques et d’intrigues en centre-ville. Final salle des fêtes en farandole au son des airs Bailleulois avec l’Harmonie de Bailleul.

Mardi 13 Février – Le Mardi Gras: Le Carnaval dans la tradition, comme en 1853 !

Le matin: Accueil du Docteur Piccolissimo et de la Ste Philanthropique par la municipalité.

L’après-midi: Grand cortège traditionnel du Mardi Gras, avec le Géant Gargantua et ses marmitons. Les chars traditionnels Bailleulois, les groupes Carnavalesques locaux, et la bonbonnière, tant attendue des enfants.

A la fin du cortège, le célébrissime Docteur Piccolissimo opère en public.

La rentrée du Géant: Gargantua invite les Bailleulois à patienter toute une année..

Des infos plus : carnaval-de-bailleul.fr