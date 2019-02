Carnaval de Granville 2019 : le programme

Granville, France

45 chars satiriques, 3000 carnavaliers qui défilent accompagnés de fanfares, des concerts, le Bal des enfants, la grande cavalcade illuminée, le Bal à papa, la bataille de confettis et la soirée d'intrigues dans les rues, dans les brasseries et restaurants animés de la ville sont au programme des festivités.

Le Carnaval de Granville en Normandie est l’un des plus vieux de France :

Cette année, la Monaco du Nord organise son 145ème carnaval. L’histoire veut que ce soit les marins de la grande pêche, la pêche à la morue, qui soient à l'origine du Carnaval de Granville. Le départ des marins granvillais pour les bancs de Terre Neuve avaient lieu chaque année autour de mardi gras. La traversée était longue et rude. Les hommes voulaient s'amuser avant de prendre la mer et braver les tempêtes. Depuis les granvillais ont perpétué cette tradition populaire et portuaire, chaque année le week-end qui précède mardi-gras.

Le Carnaval de Granville est inscrit sur la liste du Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Humanité par l’Unesco depuis le 30 novembre 2016.

Le programme du Carnaval de Granville 2019 :

Vendredi 1er mars 2019 :

18h30 : Pré ouverture du Carnaval à l’Archipel : Americanes Songues

20h00 : Concert d’ouverture avec Les Hurlements d’Léo

En première partie : The Mansioners

Samedi 2 mars 2019 :

10h00 : Marché de Carnaval avec animations musicales, Cours Jonville

14h00 : Remise des clés au Calvaire sur le char des Demoiselles Granville Terre et Mer

14h15 : Départ de la cavalcade des enfants du Calvaire vers la maison du carnaval

15h30 : Bal des enfants sous la maison du carnaval, animé par Karimba

18h00 : Concert de Strand Hugg, Podium Cours Jonville

19h30 : "ça tire ton défilé" – Maison du Carnaval

21h00 : "Samedi en fanfares" – déambulation des fanfares dans toute la ville

Dimanche 3 mars 2019 :

10h00 : Aubades musicales dans le centre-ville

11h00 : Pot des officiels

13h30 : Départ de la cavalcade du Port, du Casino, de la rue des Juifs

19h00 : Pique-nique des carnavaliers à la maison du Carnaval

21h00 : Cavalcade lumineuse départ Cours Jonville

Lundi 4 mars 2019 :

12h00 : Pot des carnavaliers et des partenaires maison du Carnaval

14h30 : Bal des toujours jeunes, salle st Nicolas

19h00 : Bal à papa, maison du carnaval

19h00 : Bal à maman, salle de Hérel

Mardi 5 mars 2019 :

13h30 : Départ de la cavalcade humoristique et satirique du Calvaire

16h30 : Jugement et exécution du roi Charbonique 1er

18h00 : Grande bataille de confettis Cours Jonville

En soirée : les "intrigues " dans les rues, les bars et les restaurants.

Plus de détails sur le programme des 5 jours de fêtes sur le Facebook : @CarnavaldeGranville

France Bleu en direct du Carnaval de Granville :

France Bleu Cotentin sera en direct de la fête, au cœur du 145ème carnaval de Granville en Normandie samedi 2 mars 2019 de 10h à 12h30.