Le carnaval de Sundhouse en direct sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Le lundi 27 février, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass plongent au cœur du carnaval de Sundhouse, le plus réputé du centre Alsace, pour vous faire vivre en direct cet événement fou, fou, fou.

Les fêtes de Carnaval signent la renaissance des beaux jours avec fantaisie et exubérance. C'est une tradition datant du Moyen Age, qui s'est peu à peu installée dans les villages alsaciens. C'est l'occasion de transgresser les tabous et de faire tomber les barrières de la société. Dans le temps, réservé aux jeunes gens de 14 à 17 ans, qui ramassaient oeufs, beignets et piécettes auprès des villageois, le carnaval s'est étendu à toutes les catégories d'âge. Des groupes se sont formés, des chars ont été construits... et le public est arrivé.

Sundhouse est ainsi devenu le carnaval le plus réputé du Centre Alsace et attire les carnavaliers de toute la région. Plusieurs rendez-vous sont proposés dès le mois de janvier, mais le point d'orgue de la fête se déroule le lundi des roses, "den Rosen Montag", la veille du mardi gras. Le village vous accueille en début d'après-midi pour une grande cavalcade carnavalesque dès 14h, suivie d'un bal à la salle des fêtes jusqu'à plus d'heure. Et bien sur, les déguisements sont conseillés, c'est bien plus amusant. Ce jour là, le centre Alsace ne travaille pas, on fait la fête jusqu'au mardi !

France Bleu Alsace et France Bleu Elsass seront au coeur de la cavalcade et vous feront vivre la folie du carnaval de Sundhouse en direct le lundi 27 février !

Un avant-goût de ce qui vous attend avec un retour image sur la cavalcade de Sundhouse 2016