Le carnaval Vénitien de Remiremont 22 éme édition !

France bleu vous invite à Remiremont du 4 au 19 Mars 2017 avec 4 jours de Féérie les 16, 17, 18 et 19... c'est un peu Venise qui vous attend. Dans une architecture mise en lumière, la cité des Chanoinesses accueillera la 22ème édition de la manifestation.

L'exposition :

Le tout premier événement de ce carnaval est l'exposition gratuite qui commence et dure 15 jours avant que la féérie Vénitienne de Remiremont ne commence. L'ancien marché couvert se transforme en musée coloré ou l'on trouve masques, photographies, peintures, mannequins et bien d'autres objets qui nous transporte au carnaval de Venise.

Mannequins exposés au Marché couvert de Remiremont © Radio France

Rendez vous le 4 mars à l'ancien marché couvert de Remiremont

Le concert :

Le second événement de ce carnaval est le concert Sinuances qui a lieu le 11 mars.

Ce grand concert à lieu à l'église Abbatiale de Remiremont à 20 h 45 avec l'ensemble "Sinuances" qui est un ensemble à vent et percussions. Ce concert est ouvert par une procession solennelle des costumes.

Affiche concert "Sinuances" © Radio France

Réservez vos places auprès de office de tourisme de Remiremont

Les 4 jours de féérie Vénitienne :

Chaque jour réserve sont lot de surprise.

Les costumés du Carnaval de Remiremont © Radio France - Marc Foubet

Du jeudi 16 au soir au dimanche 19 février au soir, les rues et les places de la ville sont envahies par les costumés ! Comédiens dell'arte, Poudrés et Excentriques se donnent en public pour un grand opéra !

Orchestres de rue, sonorisation, son et lumière, tout est mis en scène dans la ville pour que les costumés s’exposent au regard des visiteurs émerveillés.

L’ambiance est faite de rêve, de sourires, d’élégance, de douceur...

Mais attention, les costumés ne parlent pas ! A Remiremont, le silence est d’or.

Les costumés mis en lumières © Radio France - Marc Foubet

C’est bien Venise qui s’invite à Remiremont par l’intermédiaire du masque et du costume artistique.

Ferez-vous partie des visiteurs qui prennent part aux langoureuses promenades des costumés ?

Le clou du spectacle à lieu avec le Bal des Costumés, le vendredi 17 février, une soirée prestigieuse de qualité au Palais des Congrès qui est transformé pour l'occasion en Palais Vénitien avec ses drapés et éclairages. Deux orchestres et quelques 60 magnifiques costumés-masqués animent le Dîner-Spectacle. Sur des airs de grande musique, les convives se retrouvent dans une valse de tulles, de chapeaux et de strass, et ont la possibilité de danser au bras des costumés.

Le bal des Costumés © Radio France

Pour faire partie des chanceux c'est ici

Durant ces quatre jours de féerie, a lieu aussi le Marché Vénitien. Une rue entière, en accès libre, lui est réservé, où viennent exposer des marchands de souvenirs, poupées vénitiennes, masques et costumes, plumes d’autruche, bijoux et autres articles se rapportant au carnaval vénitien. Si les visiteurs sont sûrs d’y trouver un souvenir de la manifestation, c’est aussi un lieu de promenade très prisé par les costumés-masqués.

Sans le mystère et l'inconnu, l'âme humaine ne pourrait pas vivre heureuse ! Péline Eline

Une costumé à Remiremont © Radio France - Marc Foubet

Pour en savoir plus sur le carnaval et comment vous y rendre suivez le lien

Et pour encore plus de photo sur le carnaval !!!