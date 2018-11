Le carrousel des métiers d'art et de l'artisanat

Organisé tous les deux ans, le Carrousel des Métiers d’Art et de Création est le plus important salon dédié aux Métiers d’Art et de Création en France.

Pendant 4 jours, plus de 300 exposants dans les domaines de la mode, de la décoration et du design vont présenter leurs créations sur 6.000 m2, en plein cœur de Paris dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris.

A quelques jours de Noël, voici une belle opportunité́ d’acquérir des pièces uniques ou réalisées en toutes petites séries dans tous les secteurs de la création, de l’accessoire de mode au luminaire en passant par la céramique ou le mobilier design.

A noter que l’entrée au salon est gratuite

Le Portugal, pays invité d'honneur

C'est au fil de la riche histoire du Portugal que s'est construit son artisanat, resté présent jusqu'à nos jours. Issu des grandes découvertes de ce pays ouvert aux voies maritimes, l'artisanat portugais s'est enrichi des formes, couleurs et savoir-faire des pays du monde.

Aujourd'hui en plein essor, cet artisanat est source de réinventions permanentes mais a su aussi garder son identité propre. Il combine astucieusement créations ancestrales et design contemporain.

L'artisanat textile, les broderies aux motifs traditionnels, la vaisselle, la vannerie, les statuettes colorées, les bijoux en filigrane, les carreaux de faïence, sont des productions incontournables de ce pays. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la diversité et la richesse de l'artisanat portugais aujourd'hui en pleine expansion.

