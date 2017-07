Championnat de France des As de saut d'obstacles à Auvers (50) du 13 au 16 juillet

Le Championnat de France des As de saut d'obstacles se déroulera pour la première fois dans l'Ouest cette année. Il s'agit du deuxième championnat de France le plus important après le Championnat Pro-Elite.

32 épreuves sur 4 jours

Ce sont 380 jeunes cavaliers qui ont rendez-vous du 13 au 16 juillet à Auvers près de Carentan pour le Championnat de France des As de saut d'obstacles. Un aboutissement pour ces cavaliers de la nouvelle génération, après une saison bien remplie. Pendant 4 jours, 32 épreuves seront ainsi proposées dans le cadre superbe des écuries d'Auvers.

Le programme de ces 4 jours

Des animations pour tous

Au-delà du sport de nombreuses animations seront proposées au public. Les cavaliers défileront dans Carentan mercredi 13 juillet. Soirée DJ vendredi 14 avec Antonio Conde-Ferreira, et soirée musicale samedi 15. On notera que l'entrée aux épreuves et aux animations est entièrement gratuite.