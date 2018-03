Houssen, France

Le grand retour du cirque Achille Zavatta avec 2h de grand et magnifique spectacle vous attend sous chapiteau chauffé avec toute la troupe, la cavalerie, les clowns jongleurs, trapézistes, numéro aérien, etc. Et en exclusivité, le numéro exceptionnel : la roue de la mort à grande hauteur...

Le cirque Achille Zavatta est fier de vous présenter son tout nouveau spectacle 2018 avec toute la troupe pour fêter les 250 ans du cirque, en hommage à Philippe Aslay.

Pour voir les animaux, la visite de la ménagerie est possible à partir de 10h le matin pour le public. Plus de 60 animaux à visiter, avec en exclusivité un magnifique bébé lion blanc, très rare en France.

Pour plus de renseignement, contactez-les au numéro suivant : 06 24 27 77 50.

La prolongation du cirque

Où les trouver ? A Houssen, dans la zone commerciale.