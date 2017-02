Le Cirque Arlette Gruss installe son chapiteau à Arras, Lille, Valenciennes, Boulogne-sur-Mer et à Dunkerque "Et l'on réinvente le Cirque". Gagnez vos places sur France Bleu Nord !

Chaque année le spectacle du Cirque Arlette Gruss se renouvelle et surprend son public par des mises en scène époustouflantes servies par de fabuleux numéros : Du grand art pour un grand cirque.

Avec "Et l'on réinvente le Cirque " le nouveau spectacle en tournée dans notre région, Gilbert Gruss et son équipe racontent une belle histoire dans un chapiteau « hight-tech ». Une bulle de rêve se pose près de chez vous, en éclatant, elle donne vie à un monde inexploré où des numéros hallucinants côtoient drôleries exquises et instants de complicité inouïs.

Le clown Mathieu et la féerie des marionnettes créent rire et enchantement.

L'élégance de la cavalerie Gruss offre à vos yeux le grandiose, les éléphants, le monumental ! Tigres et lionnes apposent la griffe de l'excellence.

Les surprises se multiplient ! Hypnotiseur renversant, jongleur déboussolant et même M. Loyal volant... de quoi faire frémir petits et grands.

La fête bat son plein. Dans l'euphorie le funambule grimpe sur son fil avec une moto : du jamais vu !

Au sommet de cette montagne de rêve, le pickpocket dérobe l'engin et le propulse à l'intérieur du Globe of Speed pour le Come Back de l'année ! 9 motos en 2015...10 bolides dans la mythique sphère en 2017 ! L'impossible n'existe plus...

Gilbert GRUSS l'affirme haut et fort : " Nous sommes le cirque ! Si les autres font du cirque, nous, nous sommes le cirque! Le cirque Arlette GRUSS souhaite présenter les meilleurs numéros existants. Pour cela nous engageons des discussions de longs mois à l'avance pour que chaque année la qualité artistique soit toujours la marque de fabrique du cirque Alette GRUSSS depuis ses débuts en 1985"

Le Cirque chez nous à :

Arras du 1er au 5 mars Espalande du Val de Scarp

Lille du 8 au 19 mars Champs de Mars

Valenciennes du 22 au 26 mars Parking Lacuzon

Boulogne-sur-Mer du 29 mars au 5 avril

Dunkerque du 8 au 17 avril Pôle Marine Quai Leith

