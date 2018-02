Parce que la liberté d'oser nous ouvre le chemin des rêves, en 2018 plus que jamais, le cirque Arlette Gruss assure le voyage avec son nouveau spectacle "OSEZ LE CIRQUE" !

En 2018, plus que jamais, le cirque Arlette Gruss ose la métamorphose !

Chaque année le spectacle du Cirque Arlette Gruss se renouvelle et surprend son public par des mises en scène époustouflantes servies par de fabuleux numéros : Du grand art pour un grand cirque.

Porté par l’inspiration hallucinante de Gilbert Gruss, le cirque numéro 1 au monde lance son hymne à la féérie : osez le cirque !

En famille ou entre amis, découvrez le paradis des animaux où l’union entre hommes, chevaux, tigres, lions et éléphants parle d’elle-même. Déconnectez du quotidien grâce au mythique clown Mathieu et envolez-vous aux côtés de ces demoiselles au numéro de trapèze vertigineux. Côté folie, c’est du serieux ! Pour la première fois au cirque, le lumineux Néon Dance Show ouvre la voie d’un genre nouveau. Pour vous décrocher les étoiles, nous lançons en exclusivité planétaire « l’homme fusée » : stratosphérique ! De quoi faire tourner vos têtes aussi vite que la gigantesque « Roue infernale » ! Unique ! Le « Motors show » débarque avec ses bolides insolites : motos trial, quads, drones, Monster-truck de poche ... nous vous promettons l’irréel !

Il fallait oser, Arlette Gruss l’a fait ! Bienvenue au cirque de vos rêves !

Gilbert GRUSS l'affirme haut et fort : " Nous sommes le cirque ! Si les autres font du cirque, nous, nous sommes le cirque! Le cirque Arlette GRUSS souhaite présenter les meilleurs numéros existants. Pour cela nous engageons des discussions de longs mois à l'avance pour que chaque année la qualité artistique soit toujours la marque de fabrique du cirque Alette GRUSSS depuis ses débuts en 1985"

Laura-Maria Gruss : « Grâce à nos parents, nous avons la passion de notre métier et l’envie de faire mieux à chaque représentation. J’espère qu’ils seront fiers de nous en voyant nos futurs numéros… Retrouver la suite dans le programme 2018 et venez me rencontrer au cirque !