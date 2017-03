Le comédien césarisé Bruno Putzulu en direct entre 12h et 13h le mercredi 29 mars

À l'initiative de l’Hôtel de la Villeon et en partenariat avec la Cave de Tain, Bruno Putzulu évoque sa carrière et son amitié avec Philippe Noiret objet d'un livre et d'un coffret audio au micro de Valérie Rollmann.

L’Hôtel de la Villeon ouvre de nouveau ses portes à l’Art. Initié en 2016 avec le show case privé de la comédienne Irène Jacob qui eût lieu dans l’enceinte de la demeure historique, l’hôtel accueille cette année l’acteur et chanteur français Bruno Putzulu.

Depuis les salons de l’Hôtel de la Villeon, Bruno Putzulu est notre invité entre 12h à 13h. Il évoquera son amour pour l’univers de la vigne, ses origines sardes, son amitié pour Philippe Noiret et la passion qui l’animait pour « la gourmandise sous toutes ses formes », sa rencontre avec les Coopérateurs de la Cave de Tain qu’il aura visitée le matin même, partenaire de cette édition, et évoquera sa rencontre avec le public qui aura lieu à l’hôtel en fin de journée, de 18h30 à 21h30 – l’occasion de lire quelques extraits du livre, de délivrer quelques anecdotes de tournage, de réécouter la tessiture si particulière de la voix de Philippe Noiret, de raconter sa participation à l’album de reprises de chansons de Léo Ferré sorti en décembre 2016 et de dédicacer le livre "Je me suis régalé", en partenariat avec la Librairie Courtial à Tournon, dirigée par Anne-Catherine Barthelon. Dans l’après midi, Bruno Putzulu sera invité à parrainer une parcelle de vignes de l’appellation Hermitage, issues de la Cave de Tain, de l’exploitation Gambert, en présence de Xavier Gomart, Directeur, et de Marie-Josée Faure, Directrice de Terres de Syrah, l’organisme oenotouristique le plus réputé de la région.

Le comédien Bruno Putzulu. © Radio France - Hôtel de la Villeon

Bruno Putzulu découvrira le « Carré de Bruno » qui portera son nom et un certificat d’authentification de parrainage lui sera remis par la Cave de Tain.

→ Infos pratiques

Hôtel de la Villeon - 2 rue Davity - 07300 Tournon-sur-Rhône _

Tous les détails sur ce site d'exception en cliquant ici.