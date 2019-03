Le concert d’Aldebert à l’Axone avec France Bleu Belfort Montbéliard

Bienvenue à l'huilerie de Germigney au coeur du Val d'Amour dans le Jura

C'est l'histoire d'un éleveur céréalier du Jura qui s'est lancé dans la fabrication d'huile artisanale ... Aujourd'hui il produit 35000 bouteilles d'huile de colza et de tournesol par an et a entamé sa conversion au bio.