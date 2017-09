Le concert de M. Pokora - My way tour au cinéma

M POKORA - MY WAY TOUR! au cinéma en immersion visuelle LightVibes® les 7, 8 et 9 novembre. Des séances uniques et exceptionnelles comme si vous étiez au 1er rang !

Séances uniques et exceptionnelles les 7, 8 et 9 novembre !

L'album "My Way" a créé la sensation et déjà été certifié Disque de Diamant avec plus de 500 000 albums vendus, après avoir été classé en tête des des ventes pendant 11 semaines !

Sa tournée événement compte déjà plus de 60 concert à guichets fermés et dépasse les 300 000 spectateurs. Revivez au cinéma ce concert exceptionnel et spectaculaire avec plus de 18 musiciens et danseurs sur scène.

M. Pokora est le premier artiste francophone à diffuser son concert avec la technologie d'immersion visuelle et sensorielle LightVibes® en exclusivité dans les salles ICE by CGR et salles LightVibes® équipées. Une première mondiale qui vous fera vivre une expérience unique, comme si vous étiez au premier rang !

M. POKORA - MY WAY TOUR

La technologie LightVibes transforme l’expérience cinématographique en un moment d’immersion sans précédent, grâce aux effets lumineux subtils diffusés sur les panneaux latéraux révolutionnaires et à l’éclairage généré par des projecteurs dédiés. Les écrans disposés de part et d’autre de la salle créent une ambiance visuelle unique au travers de couleurs et de formes dynamiques. Découvrez ce format de diffusion novateur dans une sélection de cinémas CGR.