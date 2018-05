Dijon, France

L'an dernier, la place de la Lib' avait résonné aux rythmes archi-connus des titres de Catherine Ringer, entraînant de Vitalic, ou encore planant de Petit-Biscuit. Une programmation qui n'a rien à envier aux festivals d'été partout en France, sauf peut-être le nom. "Concert de rentrée", ça ne sonne pas très bien, la ville a donc décidé de trois noms possibles à cet événement qui se tiendra une nouvelle fois début septembre : "La-la-lib", "The place to lib" ou "C'est le pompon !", et c'est à vous de choisir entre les trois grâce à un sondage sur le site internet de la ville.