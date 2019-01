Le concert du Nouvel An 2019 de l'OPPB au Zénith de Pau avec France Bleu Béarn

France Bleu Béarn s'associe au traditionnel concert du Nouvel An de l'OPPB au Zénith de Pau, les 5 et 6 janvier 2019.

OPPB, concert du Nouvel An

Depuis sa création en 2002, Fayçal Karoui dirige l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB) aux côté de Frédéric Morando pour la programmation.

Le traditionnel concert du Nouvel An "Que du bonheur" se déroule le samedi 5 janvier 2019 à 20h30 et le dimanche 6 janvier 2019 à 11h et 17h au Zénith de Pau. Isabelle Georges, Frederik Steenbrink, Jeff Cohen et Roland Romanelli ainsi que les enfants de l’orchestre de jeunes El Camino sont les invités de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn.

France Bleu Béarn est partenaire de cet événement. A cette occasion l'équipe technique enregistre le concert du Nouvel An de l'OPPB au Zénith. Vous pourrez écouter sa diffusion dans le Live Aquitain de France Bleu Béarn du 13 janvier 2019.