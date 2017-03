Le Corso Fleuri au Lavandou

France Bleu Provence est partenaire du Corso Fleuri au Lavandou. La fête qui signe l'arrivée du printemps se déroule ce dimanche 19 mars 2017 dans les rues du Lavandou.

Le Corso fleuri : La fête du Soleil et des Fleurs est l’un des évènements les plus attendus où un flot de couleurs et de musique déferlera sur le front de mer.

Plus d’une vingtaine de chars habillés de milliers de fleurs naturelles et ornés de leurs plus beaux atours entrera dans une danse colorée aux côtés de majorettes, musiciens, fanfares et troubadours.

Un Corso Royal cette année...

Corso du Lavandou dimanche 19 mars

La célèbre bataille de fleurs viendra clôturer cette fête du soleil et des fleurs, et vous permettra de ramener un petit souvenir de cette fabuleuse journée.

Laurent Menel sera au cœur du Corso ce dimanche pour vous faire vivre cette belle journée en direct sur France Bleu Provence.

