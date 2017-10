France Bleu Provence soutient le "Défi Rose" de l'Institut Paoli-Calmettes en faveur de la recherche contre le cancer du sein.

Tous les jours, dans notre région, 10 femmes sont touchées par le cancer du sein. Le Défi Rose est une campagne d’appel à la générosité lancée par l'Institut Paoli-Calmettes, 1er centre de cancérologie en région.

Ensemble relevons le Defi Rose

Cet appel aux dons a pour but de soutenir la recherche contre le cancer du sein pour les patientes de notre territoire. L’Institut Paoli-Calmettes (IPC) a besoin de 1 million d’Euros par an pour son programme de médecine moléculaire et prédictive contre le cancer du sein.

Relever le Défi Rose de l’IPC, c’est faire un don pour faire progresser la guérison.

France Bleu Provence s'associe pleinement à ce défi et soutient tous les événements liés au Défi Rose.

FAIRE UN DON : Faire un don en ligne sur le site de l'Institut Paoli-Calmettes. Ou par chèque à l’ordre de : « IPC Le Défi Rose », à envoyer à : Institut Paoli-Calmettes - Contact Donateurs - 232, Bd Ste Marguerite - 13009 Marseille

: Faire un don en ligne sur le site de l'Institut Paoli-Calmettes. Ou par chèque à l’ordre de : « IPC Le Défi Rose », à envoyer à : Institut Paoli-Calmettes - Contact Donateurs - 232, Bd Ste Marguerite - 13009 Marseille EN SAVOIR PLUS : Le site internet de l'Institut Paoli-Calmettes.