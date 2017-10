Rugby : le derby basque Aviron Bayonnais / Biarritz Olympique, en direct sur France Bleu Pays Basque le 14 octobre

Premier grand derby basque de la saison de rugby, l'Aviron Bayonnais reçoit le Biarritz Olympique à Jean Dauger le 14 octobre, un événement à vivre avec France Bleu Pays Basque.

Éloignées de quelques kilomètres, Bayonne et Biarriz, deux places-fortes du rugby en France, ont toujours su donner une saveur toute particulière à leur face à face. Joueurs, dirigeants et supporters aiment à échanger souvenirs et anecdotes et à faire monter la pression autour de ces matchs "pas comme les autres". Cette saison les deux équipes, à la recherche de leur glorieux passé, se retrouvent en Pro D2.

Un match à fort enjeu où la suprématie basque attise les convoitises

L'Aviron et le B.O ont connu une entame de championnat délicate, le vainqueur de ce derby basque s'offrira un bol d'air bienvenu dans cette épopée sportive où chaque victoire est cruciale. Les bayonnais sont 10ème avec 14 points et un belle victoire à Aurillac (20-24) lors de la dernière journée. Les biarrots pointent à la 7ème place avec 17 points, lors de la dernière journée de championnat ils ont peiné à s'imposer sur la pelouse d'Aguilera face à Massy. (36 - 30).

Derby basque, le direct

Samedi 14 octobre dès 18 heures, France Bleu Pays Basque vous propose une soirée spéciale derby. En direct du stade Jean-Dauger de Bayonne votre radio se mobilise pour vous faire vivre ce temps fort de la saison. Un avant-match bien musclé avec les enjeux de la rencontre et des interviews exclusives, puis dès 19 heures le match à suivre en direct et en intégralité avec Thibault Vincent et Amaïa Cazenave.